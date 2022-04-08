Дом в проблемном ЖК «Яркая жизнь» в Челябинске достроят за 94 млн рублей

Высотку сдадут уже осенью этого года

В середине ноября этого года 78 дольщиков, покупавших квартиры в доме № 7 по улице Профессора Благих в жилом комплексе «Яркая жизнь», смогут переехать в долгожданное жилье. Компанию, которая достроит проблемный дом, ищет Фонд защиты дольщиков Челябинской области. На работы по вводу здания в эксплуатацию направят до 94,4 млн рублей, сказано на сайте госзакупок. Застройщика определят во время аукциона, который назначен на 29 апреля.

Дом № 7 в ЖК «Яркая жизнь» строила компания «Сервиспроект». Сдать его планировалось во втором квартале 2017 года. Здание имеет высокую степень готовности. На десяти этажах находятся 78 квартир: 40 трехкомнатных, 37 двухкомнатных и одна однокомнатная. Общая площадь жилья — 4 тыс. кв. метров.

Права на дом областной Фонд защиты дольщиков получил в марте 2021 года. Ранее, в ноябре 2020-го, на федеральном уровне приняли решение о восстановлении прав граждан путем завершения строительства. Банкротом компанию «Сервиспроект» признали в конце 2019 года.

Сдавать дома в ЖК «Яркая жизнь» должны были с конца 2016 года. Но этого не произошло. В ноябре 2017-го следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» по факту обмана дольщиков. В прокуратуре региона тогда отмечали, что руководители строительных фирм, в том числе «Сервиспроект», изначально сообщали дольщикам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о сроках окончания возведения домов. Учредитель ООО «Сервиспроект» Антон Дудин, по информации СМИ, находился в США, он был объявлен в международный розыск.

Добавим, что дом № 6 по улице Профессора Благих в ЖК «Яркая жизнь» достраивает челябинская компания «Высота». Застройщиком ранее выступало ООО «Дедал-Комид», признанное банкротом. В десятиэтажном доме предусмотрено 109 квартир общей площадью 3,5 тыс. кв. м. Жилье ждут 119 дольщиков. Планируемый срок окончания работ в соответствии с договором — 30 мая 2022 года.

«Сервиспроект» и «Дедал-Комид», а также «Архитект-Про» и «Здания Будущего» входили в группу компаний «Майлстоун Девелопмент» (по 50% владеют Антон Дудин и Григорий Чурбаков). Директора строительных фирм похитили около 614 млн рублей 414 дольщиков. В декабре 2020 года гендиректору головной структуры Григорию Чурбакову предъявили обвинение по двух статьям — мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. В феврале 2021 года ФНС России по Челябинской области потребовала признать банкротом ООО «Майлстоун Девелопмент». Сумма задолженности составляет 581 тыс. рублей.

