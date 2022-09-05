Долевой долгострой на улице Чаадаева в Копейске сдадут за 250 млн рублей

Дольщики получат жилье после шести лет ожидания

Поиск строительной компании, которая введет в эксплуатацию первую очередь долгостроя на улице Чаадаева, 79 в Копейске, начал фонд защиты дольщиков Челябинской области. На завершение строительства готовы потратить 250,8 млн рублей — это начальная цена контракта. Информация опубликована на портале госзакупок. Заявиться на участие в аукционе можно до 20 сентября. Сам конкурс намечен на 23 сентября.

Дом неподалеку от ТЦ «Слава» будет двухподъездным и 11-этажным (один этаж — подземный). Квартир планируется 130 — 93 однокомнатные (от 24 до 32 квадратных метров) и 37 двухкомнатных (от 48 до 59 «квадратов»). Общая жилая площадь составит 4,6 тыс. квадратных метров.

Решение достроить этот объект наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков принял 30 декабря 2020 года. В региональный фонд долгострой перешел по решению Арбитражного суда 17 мая 2021-го. Положительное заключение Госэкспертизы получили совсем недавно — 19 августа 2022 года. С учетом требований закона максимальный срок завершения строительства этого дома — 17 мая 2024 года. Достроить здание, согласно техническому заданию, нужно в течение 12 месяцев с начала работ — ориентировочно с октября 2022-го.

Высотку в 2015 году начинала строить компания «Уралстрой» из группы «Серебряный ключ» Александра Сребрянского. На первом этаже должны были быть торговые помещения, рядом с многоэтажкой — парковки. Сдать дом собирались в начале 2017 года. По дополнительному соглашению с дольщиками срок сдвинули на 28 февраля 2018-го. Но здание построили только до четвертого этажа. Застройщика суд признал банкротом в декабре 2019 года. Сам предприниматель с 2018-го обвиняется по делу о мошенничестве с 3,8 млрд рублей дольщиков. Пострадавшими от действий бизнесмена являются 2700 покупателей квартир в 29 домах Челябинска и Копейска.

Отметим, что рядом с долгостроем по улице Чаадаева, 79 находится еще один проблемный дом — на улице Фонвизина, 7. Его возводила компания «Инман» все того же Александра Сребрянского. Работы начинали еще в 2015 году, но вскоре заморозили. Высотку сдали в начале августа. В 11-этажном здании расположены 120 квартир. Общая жилая площадь дома — 4,1 тыс. квадратных метров. Ключи от квартир получат 70 пострадавших дольщиков.