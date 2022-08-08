Доходы городов и районов Челябинской области от налога на самозанятых выросли в два раза

За полгода муниципалитеты получили 150 млн рублей

Города и районы Челябинской области за полгода 2022-го получили доходы в размере 154,6 млн рублей от налога на самозанятых. Это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба губернатора региона.

С 2021 года по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера средства, поступающие в областной бюджет от налога на профессиональный доход, возвращаются муниципалитетам. Это стимулирует территории создавать условия для популяризации самозанятости.

«Темпы платежей налога на профдоход, поступающих в областной бюджет, растут. Это говорит о высокой активности и вовлеченности самозанятых в экономические процессы. Даже в текущих геополитических условиях. Динамика очень позитивная, мы мотивируем муниципалитеты заниматься развитием этого сегмента экономики», — отметил Алексей Текслер.

Согласно действующему законодательству, налог на профессиональный доход, который платят самозанятые, зачисляется в региональные бюджеты. Пока у субъектов нет возможности напрямую передать его на муниципальный уровень. Поэтому Алексей Текслер предложил иной механизм возврата. По его решению средства, поступающие в областной бюджет от налога на профессиональный доход, возвращаются муниципалитетам. Изначально в бюджете региона на 2022 год на эти цели закладывалось 150 млн рублей. Однако сумму увеличили еще на 100 миллионов — до 250 млн рублей.

Челябинская область была первым регионом РФ, реализовавшим этот механизм на практике. В дальнейшем его переняли и другие территории.

По данным на 1 августа, в Челябинской области зарегистрировано 117 418 самозанятых. Их количество с начала года выросло на 28%.