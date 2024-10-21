Доходы челябинцев за год выросли на 7,2%

Среднедушевой доход горожан составил почти 45 тысяч рублей

В Челябинской области доходы горожан выросли на 7,2%. Исследование проводилось по соотношению доходов и фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В качестве источника информации использовались данные «Росстата» и ЕМИСС за апрель — июнь 2024 года.

Среднедушевые доходы населения в России во втором квартале 2024 года составили 58,2 тысячи рублей в месяц. Они увеличились на 8,4 тысячи рублей.

Однако необходимо учитывать, что в региональном разрезе уровень доходов отличается.

Согласно исследованию, челябинцы в этом году стали зарабатывать на 7,2% больше. Среднедушевой доход южноуральцев составил 44,9 тысячи рублей.

Лидирует в рейтинге по соотношению доходов и фиксированного набора потребительских товаров и услуг Ямало-Ненецкий автономный округ. Там среднедушевой доход составляет 156,2 тысячи рублей в месяц. Второе место занимает Ненецкий АО с доходом 134,9 тысячи рублей, третье — Чукотский АО с 154,5 тысячи рублей.