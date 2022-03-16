Доходы бюджета Челябинской области в 2021 году выросли на 40%

Большую часть поступлений сформировали налоги

Министерство финансов Челябинской области подвело финансовые итоги 2021 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, существенный рост собственных доходов региона позволил вернуться к бездефицитному бюджету, отказаться от дорогих коммерческих кредитов и сформировать возможности для будущего развития. В Челябинской области сохранился высокий уровень долговой устойчивости и бюджетной стабильности, что подтверждают крупнейшие рейтинговые агентства России и мира.

В 2021 году доходы областного бюджета составили 274 млрд 401,5 млн рублей. По сравнению с 2020-м сумма выросла почти на 40%. В первую очередь за счет собственных поступлений — их уровень составил 205 млрд 93,7 млн рублей. Такой рост из-за пандемии не прогнозировался, но федеральные и региональные меры поддержки позволили повысить доходы.

«Опережающими темпами поступал налог на прибыль, наибольший прирост по которому демонстрировали металлургические и добывающие предприятия области. Значительная часть допдоходов по решению губернатора Алексея Текслера была направлена на полное погашение дефицита, запланированного на 2021 год. Переход к бездефицитному бюджету позволил не прибегать к заимствованиям на покрытие дефицита, сохранив возможности для дальнейшего развития области. Например, в части использования льготных государственных ресурсов для запуска крупных инфраструктурных проектов. Кроме того, появилась возможность значительно нарастить доходную часть областного бюджета и предусмотреть новые социальные расходы», — отметили в пресс-службе министерства финансов Челябинской области.

Из федерального бюджета в 2021 году регион получил 68 млрд 450,3 млн рублей. Это практически соответствует уровню 2020 года.

«В течение прошлого года дополнительно, то есть сверх первоначально распределенных средств, бюджет области получил более 20 млрд рублей, в том числе за счет активной работы региона с федеральными органами власти», — подчеркнул глава Минфина Андрей Пшеницын.

В итоге Челябинская область завершила 2021 год с профицитным бюджетом. Это позволит решать в 2022-м масштабные задачи региона без коммерческих кредитов. Госдолг области в 2021 году составлял 24,3 млрд рублей — на 5,6% меньше уровня 2020-го. Большинство кредитов являются бюджетными, они реструктуризированы до 2029 года. Коммерческий долг региона минимален — не более 5% от собственных доходов.

Как уточнил Андрей Пшеницын, возможность развиваться за счет собственных средств и льготных бюджетных кредитов, не привлекая без острой необходимости дорогие коммерческие заимствования, позволила региону сохранить низкую долговую нагрузку на бюджет и свои позиции в классификации субъектов РФ по уровню долговой устойчивости. По оценкам Минфина России и агентства «РИА Рейтинг», Челябинская область в 2021 году вошла в группу регионов с высокой долговой устойчивостью. Были подтверждены и кредитные рейтинги, ранее присвоенные региону агентствами Fitch Ratings и АКРА. Кроме того, по данным АКРА, Челябинская область входит в первую десятку регионов с самым высоким уровнем кредитного рейтинга.