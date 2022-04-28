Доходы бюджета Челябинской области в 2021 году увеличились на 39%

Поступления налогов от прибыльных предприятий выросли в 2,5 раза

В 2021 году доходы бюджета Челябинской области росли рекордными темпами. Они увеличились на 39% в основном потому, что металлурги заплатили в 2,5 раза больше налогов на прибыль. Это произошло из-за того, что цены на металл резко подскочили на мировом рынке. Всего в бюджет поступило 274 млрд рублей. Расходы при этом увеличились на 2% и составили 232 млрд рублей. В итоге профицит бюджета составил 42,4 млрд рублей. Об этом на заседании законодательного собрания Челябинской области сообщил первый заместитель министра финансов Александр Грязев.

Из федерального бюджета в 2021 году регион получил 68 млрд 450,3 млн рублей. Это практически соответствует уровню 2020 года. Госдолг области в 2021 году составлял 24,3 млрд рублей — на 5,6% меньше уровня 2020-го. Большинство кредитов являются бюджетными, они реструктуризированы до 2029 года. Коммерческий долг региона минимален — не более 5% от собственных доходов.

Депутаты единогласно одобрили утверждение закона об исполнении областного бюджета.

«Профицит областного бюджета — это некая подушка безопасности, которая позволит нам реализовать в этом году все национальные проекты. Но самое главное — это социальная поддержка населения, которая всегда составляет большую часть расходов регионального бюджета и которая, мы уверены, будет обеспечена в полном объеме. Благодаря профициту бюджета Челябинская область сможет уверенно прожить текущий год несмотря на любые внешние обстоятельства», — считает спикер ЗСО Александр Лазарев.

Бюджет Челябинской области на текущий год был утвержден с дефицитом в 37,3 млрд рублей. Общий объем доходов составит 219,4 млрд рублей, расходы — 256 млрд рублей. Для покрытия дефицита не планируется привлекать коммерческие кредиты. Расходы области будут обеспечены за счет собственных средств и федеральных ресурсов.