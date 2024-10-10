Дмитрий Клеутин избран председателем челябинского отделения «Опоры России»

Бизнес-объединение планирует организовать новые комитеты

В челябинском региональном отделении «Опоры России» избрали нового председателя. Им стал Дмитрий Клеутин. Об этом объявили на внеочередной конференции 10 октября, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Дмитрий Клеутин в «Опоре России» уже более 10 лет, до новой должности являлся вице-председателем областного отделения.

«Для меня это очень важно. Более 10 лет я наблюдаю за тем, как развивается челябинский малый и средний бизнес. Мы видим чаяния и проблемы наших предпринимателей и помогаем их решать. Как говорит президент „Опоры России“ Александр Калинин, помогая другим, мы помогаем себе», — сказал Дмитрий Клеутин.





Новый председатель отметил, что развитие малого предпринимательства невозможно без помощи со стороны общественных организаций и власти. У бизнес-объединения налажен контакт с министерствами экономического развития и промышленности, с Законодательным собранием. Работу планируют укреплять.

«По предложениям „Опоры России“ уже было принято большое количество инициатив: и по снижению налогов, и по введению регионального проекта повышения производительности труда», — отметил новый председатель.

Дмитрий Клеутин сообщил также, что планируется возрождать комитеты и создавать новые. Скоро вернется комитет по молодежной политике. Запустят комитеты по инклюзивному предпринимательству, радиовещанию, пиару, кадровым вопросам. Планируется открывать новые местные отделения. Скоро появится представительство в Кыштыме. Действующая команда «Опоры России» работает продуктивно, и планируется уже с новым председателем отвечать на все современные запросы предпринимателей.





«Безусловно, нужно отметить, что деловые объединения, в том числе „Опора России“, — это очень важная часть нашего общения с бизнесом, поскольку она передает позицию бизнеса, помогает нам в совместной выработке решений и непосредственно участвует в выработке будущих мер поддержки и совершенствования тех, которые у нас действуют. Мы с „Опорой России“ работаем уже много лет, с Александром Сергеевичем Калининым на федеральном уровне», — заявил первый вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк.





Артем Артемьев, руководивший челябинским отделением с 2014 года, сосредоточится на работе в качестве вице-президента и председателя комитета по развитию спортиндустрии и фитнес-услуг в федеральной «Опоре России», а также координатора отделений в УрФО.

«В Челябинской области развит малый и средний бизнес, власти уделяют его развитию большое внимание, губернатор постоянно ставит такие приоритеты в своих выступлениях. Алексей Леонидович Текслер обратил внимание, что по его поручению сохраняются преференции для производственных предприятий. Налог по упрощенной системе налогообложения снижен до 1%, есть ряд преференций по налогу на имущество», — отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.





Он также сказал, что уральцы имеют склонность к открытию производственных компаний. Этим преимуществом надо пользоваться. Бизнес-объединение помогает тем, кто готов сегодня открывать и развивать производства.

«Цель, поставленная Владимиром Владимировичем Путиным в отношении малого бизнеса, — чтобы доходность росла на 20% быстрее, чем в целом по экономике. На федеральном уровне удалось добиться того, что с нового года для малых предприятий в производственной сфере социальные взносы будут минимальные — 7,6%. Будет новый национальный проект „Эффективная и конкурентная экономика“ с треком по малому бизнесу и отдельный федеральный проект по малым технологическим компаниям», — сказал Александр Калинин.

Челябинское отделение, как подчеркнул Александр Калинин, традиционно входит в десятку лучших отделений в стране. И конечно, во многом это заслуга руководства, председателей, членов совета, активов.