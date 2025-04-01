Для особой экономической зоны «Южноуральская» намечен пул резидентов

Губернатор Челябинской области назвал создание ОЭЗ в Красноармейском районе еще одной точкой роста для региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил благодарность правительству РФ и лично Михаилу Мишустину за поддержку в создании новой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Южноуральская». Решение о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа в Красноармейском районе региона было принято на федеральном уровне.

«Уже сформирован пул потенциальных резидентов, которые будут производить высокотехнологичную продукцию, в том числе роботизированные системы. В течение ближайших трех лет в экономику региона будет инвестировано более 14 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что наша ОЭЗ привлечет новых резидентов, которым будет интересен пакет преференций и новые возможности», — отметил Алексей Текслер.

Для региона это станет еще одной точкой роста, способствующей созданию высококвалифицированных рабочих мест и достижению технологического суверенитета.

В период с 2025 по 2027 год суммарный объем инвестиций предприятий — резидентов ОЭЗ «Южноуральская» составит более 14,3 миллиарда рублей.

Региональные власти планируют инвестировать более 3,5 миллиарда рублей из областного бюджета до 2028 года в создание необходимой инфраструктуры: инженерных коммуникаций, транспортной и социальной инфраструктуры.

Резиденты ОЭЗ получат ряд преимуществ, включая налоговые льготы, таможенные преференции и снижение арендных платежей. Это создаст благоприятные условия для развития обрабатывающей промышленности и высокотехнологичных отраслей экономики в регионе.

Ранее мы сообщали, что компания «АвгЭксл» намерена запустить на территории ОЭЗ завод по производству осей и осевых агрегатов. Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) планирует создание сразу четырех предприятий. В списке значатся заводы прицепной техники, по производству подшипников, гусеничных систем и роботизированных систем.