Для комфорта южноуральцев: теплоснабжающие организации научили грамотно считать затраты

«НОВАТЭК‑Челябинск» при поддержке ЮУТПП провел спецсеминар с приглашением федерального эксперта

Более 150 представителей теплоснабжающих организаций Челябинской области приняли участие в семинаре, посвященном проблемам экономического обоснования затрат. Его организовала компания «НОВАТЭК-Челябинск» при поддержке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

Актуальность темы сложно переоценить. Как говорит замгендиректора «НОВАТЭК-Челябинск» Елена Грязнова, на сегодня Южный Урал должен за газ несколько миллиардов рублей и основные должники вовсе не население, а именно теплоснабжающие организации. Дело в том, что они должны вовремя обосновать и защитить в министерстве тарифного регулирования размер экономически необходимых затрат, но практика показывает, что справляются компании с трудом, а потом работают в убыток.

«Прирост задолженности за поставленные ресурсы подтверждает, что теплоснабжающие организации малоэффективно доказывают свои экономически обоснованные расходы при утверждении тарифов на новый период. Как следствие, этого тарифа им не хватает на текущие нужды», — обрисовала проблему Елена Грязнова.

Чаще всего проблемы экономического обоснования затрат связаны с недостатком необходимых знаний и компетенций у руководителей теплоснабжающих организаций. Ликвидировать пробелы — научить правильно готовить документы и грамотно обосновывать объективные затраты — на Южный Урал пригласили признанного эксперта, директора института экономики и права ЖКХ Галину Минофьеву.

«Подобные семинары создадут в регионе стабильную систему, которая будет функционировать без аварий, порывов на сетях, используя передовые технологии, при этом рассчитываясь по всем своим обязательствам», — подчеркнула Галина Минофьева.

Важно отметить, что включение всех необходимых затрат в тариф на тепло не отразится на платежах жителей. Для них принят отдельный льготный тариф, подчеркнули в «НОВАТЭК-Челябинск».