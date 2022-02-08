Для городов Челябинской области составят инвестиционные профили

В «визитных карточках» пропишут конкурентные преимущества территорий

По инициативе национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития в Челябинской области разработают инвестиционные профили муниципалитетов. Это поможет региону в привлечении внутренних и внешних инвесторов, сообщает пресс-служба регионального центра «Мой бизнес».

Привлечение инвестиций в регион — одно из направлений работы инвестиционного блока центра «Мой бизнес». Для реализации этой задачи проводятся переговоры с потенциальными инвесторами, совершенствуется «визитная карточка» региона — инвестиционный портал Челябинской области, тщательно проводится предынвестиционная стадия проекта (проведение финансовой, экологической и других экспертиз, подбор подходящих площадок, взаимодействие с администрацией муниципалитета). Еще один шаг — разработка инвестиционных профилей территории.

«Конкуренция между регионами за инвесторов с каждым годом становится только жестче. И нам нужны новые инструменты, чтобы не только сохранить свои позиции, но и постоянно улучшать деловой климат в регионе. Инвестиционный профиль территории поможет нам внести конкретику в работу с инвестором, а это очень важно. Это даст нашей команде возможность практически моментально реагировать на запрос инвестора, максимально быстро подобрать площадку, которая подходит конкретно для реализации его проекта», — прокомментировал Егор Ковальчук, заместитель губернатора Челябинской области.

В 2022 году планируется разработать инвестиционные профили четырех муниципалитетов, в дальнейшем эта работа будет продолжена.

В центре «Мой бизнес» Челябинской области инвестор может получить комплексную поддержку. Специалисты помогают предпринимателям в подборе земельных участков, подключении к инфраструктуре, оформлении разрешительных документов, привлечении финансирования, получении государственной поддержки от институтов развития, оформлении статуса резидента ТОСЭР.

В настоящий момент на сопровождении центра находится 63 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 108,3 млрд рублей, планируется создать более 12 тыс. рабочих мест.