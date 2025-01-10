Для Челябинска разработают стандарт транспортного обслуживания

Он позволит использовать городской электротранспорт более эффективно

Стандарт и план транспортного обслуживания для Челябинска разработают в «Российском университете транспорта» за 46,1 миллиона рублей. Заключенный контракт с министерством дорожного хозяйства Челябинской области опубликован на сайте гозакупок.

В рамках регионального плана предусмотрены меры по обеспечению безопасности пассажиров и улучшению качества их обслуживания. Исполнитель обязан будет собирать данные о пассажиропотоках, оценивать работу транспортной системы, а также прогнозировать объем перевозок и спрос на них. Кроме того, подрядчику предстоит провести анализ текущего распределения полномочий в сфере организации транспортного обслуживания.

Одной из ключевых задач станет создание единой тарифной политики в Челябинской области. Также подрядчик должен разработать стратегию для интеллектуальной системы, которая будет определять загруженность улиц и оптимизировать работу светофоров.

Для повышения социально-экономической эффективности использования электротранспорта исполнителю необходимо подготовить план мероприятий.

Разработать стандарт подрядчик должен до 15 ноября 2025 года.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что в 2025 году в Челябинске для общественного транспорта планируют сделать около 50 километров выделенных полос в разных районах. С их появлением автобусы будут ездить быстрее, а пассажиры будет меньше ждать на остановках.