Девять южноуральских предприятий получат 200 млн рублей на реализацию перспективных инвестпроектов

В плюс пойдет такая мера поддержки, как компенсация части затрат на уплату процентов по банковским кредитам

Девять предприятий Челябинской области получат компенсацию части затрат на уплату процентов по банковским кредитам и смогут направить средства на дальнейшее развитие. О том, как в 2024 году работает этот инструмент господдержки бизнеса, рассказали в правительстве региона.

Отбор получателей компенсации был конкурсным, на него поступило 15 заявок, наблюдательный совет Фонда развития промышленности Челябинской области одобрил девять из них. Теперь эти предприятия смогут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным с российскими кредитными организациями для реализации инвестпроектов. Проценты должны быть начислены за период с 1 января 2024 года по 15 декабря 2026-го и фактически уплачены компанией. На эти цели из областного бюджета выделено 200 миллионов рублей.

Среди победителей — компании разных сфер деятельности и широкой географии размещения. Благодаря грантовой поддержке они смогут продолжить модернизацию своих производств.

«Вернув в свои бюджеты эти средства, предприятия смогут вложить их в дальнейшее развитие производственных мощностей или новые проекты, что всегда актуально для реального сектора экономики», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он добавил, что вся система поддержки бизнеса, выстроенная в Челябинской области, ориентируется не просто на оказание бесплатных услуг или предоставление льготного финансирования, а на системную работу по обеспечению технологического суверенитета. Причем работа ведется комплексно и с учетом запросов бизнеса, отметил глава региона.