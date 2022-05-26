Детали для импортного оборудования птицефабрик готовы производить в Челябинской области

Некоторые разновидности комплектующих выпускают уже сейчас

Промышленные предприятия Челябинской области, входящие в промышленный кластер «Уралагромаш», будут производить детали для импортного оборудования, которое используется в промышленном птицеводстве. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

В Минсельхозе отметили, что в настоящее время на большинстве птицеводческих предприятий Челябинской области используется немецкое, французское и испанское оборудование фирм «Хартманн», «Биг Датчмэн» и «Цуками».

«В условиях санкционного давления на экономику России важно развивать собственное аграрное машиностроение, в том числе специализирующееся на замене импортных комплектующих к оборудованию птицеводства и животноводства», — подчеркнули в Минсельхозе.

Многие предприятия Челябинской области уже сейчас производят или готовы производить многие детали для импортного оборудования.

Так, на миасском заводе «Фармпласт» выпускают катетеры для искусственного осеменения птицы, которые успешно конкурируют с французским аналогом. Миасский завод медицинского оборудования производит промышленные инкубаторы, а «КТБ машиностроения» — различные линии по переработке птицы.

Челябинская компания «Ивелси» поставляет птицеводам электронные системы управления климатом, кормораздачей, инкубацией, даже целым комбикормовым заводом. Взяться за изготовление запасных частей для импортного и отечественного птицеводческого оборудования, причем любых, готова снежинская «Агропромавтоматика».