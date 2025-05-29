Депутаты ЗСО одобрили предложенные Алексеем Текслером поправки в областной бюджет на 2025 год

Деньги направят на различные выплаты, покупку коммунальной техники и беспилотников

Дополнительные средства из бюджета региона по инициативе губернатора Алексея Текслера направят на решение актуальных социальных вопросов. Поправки одобрили депутаты Законодательного собрания Челябинской области на 66‑м заседании, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

743,1 миллиона запланированы на покупку коммунальной техники для муниципалитетов региона. 544,5 миллиона пойдет на единовременные выплаты семьям участников СВО.

18 миллионов рублей потратят на борьбу с лесными пожарами с помощью беспилотников, развитие и модернизацию информационной системы в сфере здравоохранения и на ежегодные выплаты почетным донорам.

15 миллиардов рублей по решению федеральной правительственной комиссии направят на строительство метротрамвая и покупку специальных трамваев.

Также депутаты Заксобрания региона утвердили освобождение от уплаты транспортного налога организаций почтовой связи общего пользования. Законопроект действует с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года. В сельской местности услуги почтовой связи оказывает одна организация. Почтовые отделения в таких территориях являются единственным общественным местом, культурным и торговым центром для населения. Высвобождающиеся средства направят на модернизацию отделений почтовой связи, развитие услуг и сервисов почтовой связи в сельских территориях области.