Депутаты Заксобрания скорректировали бюджет Челябинской области на 2024 год

Поправки приняли в первом и третьем чтениях

На 55-м заседании Законодательного собрания Челябинской области депутаты одобрили поправки в региональный бюджет. Изменения приняли в первом и третьем чтениях 26 сентября, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». В главном финансовом документе учли увеличение налоговых и неналоговых доходов на 3,16 миллиарда рублей и федеральные поступления на сумму 1,48 миллиарда.

Увеличился объем безвозмездных целевых поступлений на 438 миллионов рублей. Из этой суммы 265,5 миллиона направят на оказание специализированной медицинской помощи военнослужащим. Еще 64 миллиона предназначено для выплаты ежемесячных вознаграждений классным руководителям. 41,3 миллиона направят на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием детей-инвалидов. 30,8 миллиона пойдут на размещение и питание граждан, вынужденно покинувших места проживания.

На сохранение достигнутого уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и в связи с повышением МРОТ направят 3,1 миллиарда рублей, на оплату проезда детей-школьников из многодетных семей — 142,6 миллиона рублей, на выплату студенческого (семейного) капитала — 100 миллионов рублей. На социальную поддержку членов семей участников СВО, не достигших 24 лет и получающих среднее профобразование на территории региона, предусмотрено 12,8 миллиона рублей.

Запланированы вложения в объекты инженерной инфраструктуры для развития туристских кластеров (701,18 миллиона рублей), строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения (115,6 миллиона рублей), создание новых мест в общеобразовательных организациях (82,4 миллиона рублей) и другое.