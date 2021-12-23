Депутаты утвердят бюджет Челябинской области на 2022 год

Заксобрание планирует принять главный финансовый документ во втором и третьем чтениях

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области сегодня, 23 декабря, во втором и третьем чтениях планируют принять бюджет региона на 2022 год. Несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса на экономику, дефицита средств не будет. Поэтому коммерческие кредиты не понадобятся. Удачей этого года стал рост цен на металлы. Большая часть доходов области формируется за счет налогов металлургов, а они в 2021-м не бедствовали. ИА «Первое областное» рассказывает, куда направят средства, какие расходы власти считают приоритетными.

Объем доходов областного бюджета в 2022 году составит 230 млрд рублей. Расходы составят точно такую же сумму. Поэтому дефицит будет нулевой. По сравнению с соседними регионами, например со Свердловской областью (госдолг — 106 млрд рублей), уровень закредитованности Челябинской области — низкий (25 млрд рублей, ни одного банковского кредита). Рассматривается альтернативный вариант заимствований — инфраструктурные кредиты под конкретные проекты. Они рассчитаны на 15 лет и не будут оказывать сильного давления на бюджет из-за ставки в 3% годовых. Это намного ниже инфляции. Деньги пойдут на обновление общественного транспорта и строительство метро. Это не просто займы, а инвестиции в развитие городов.

Бюджет Челябинской области на 2022 год будет социально ориентированным. Основную часть расходов направят на поддержку нуждающихся, образование, медицину, здравоохранение, культуру, спорт — это 70% всех средств региона. По сравнению с прошлым годом объем финансирования на социальную политику вырос на 28%. Губернатор Алексей Текслер ранее отмечал, что деньги нужны в первую очередь на повышение качества жизни людей.

«Бюджет предстоящего периода с уверенностью можно назвать бюджетом развития. Мы максимально задействуем все имеющиеся сегодня возможности для повышения качества жизни южноуральцев. По всем направлениям мы увеличиваем финансирование по сравнению с первоначальными параметрами бюджета текущего года», — подчеркнул Алексей Текслер.

Согласно проекту бюджета на 2022 год, финансирование региональной программы «Развитие социальной защиты населения» в 2022 году составит 46,2 млрд рублей. Большую часть средств — 25,2 млрд рублей — в рамках этой программы направят на поддержку детей-сирот. На помощь нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет предусмотрено 10,9 млрд рублей, на повышение качества жизни пожилых — 14 млрд рублей, на выплаты ветеранам — 3,5 млрд рублей. На поддержку школьного образования в рамках региональной программы предусмотрено 27,5 млрд рублей, на дошкольное — 16,8 млрд рублей.





Бюджет 2022 года на развитие здравоохранения в Челябинской области составляет 41,3 млрд рублей. Он будет увеличиваться в течение года с учетом федеральных субсидий. Значительная часть вложений, разумеется, связана с пандемией коронавируса.

В 2022 году будут существенно увеличены расходы на развитие физкультуры и спорта. Финансирование региональной программы по поддержке отрасли составит 5,3 млрд рублей. Из этих средств значительная часть — инвестиции в строительство новых объектов (883 млрд рублей). На строительство спортивных площадок предусмотрено 190 млн рублей, на развитие профессионального спорта высших достижений — 107 млн рублей. 362 млн рублей направят на массовый спорт, 130,6 млн рублей — на выплаты специалистам по программе «Земский тренер».





Почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом будут увеличены расходы в сфере культуры. Всего по региональной программе предусмотрено 4,5 млрд рублей на развитие отрасли. На строительство новых учреждений культуры — более 300 млн рублей. Больше всего финансирования получат театры — в общей сложности 2,6 млрд рублей. Также значительное финансирование предусмотрено на создание новых и поддержку работающих библиотек.





Экономист Сергей Гордеев отмечает, что металлургическая ориентация дает Челябинской области преимущество из-за позитивной конъюнктуры на глобальном рынке в ближайшие годы. Регионам, у которых в структуре экономики преобладает, например, сфера услуг, придется непросто.

«Это попытка использовать особо выгодную ситуацию, которая сложилась в экономике. В связи с недавней инициативой было принято дополнительное налогообложение ряда металлургических предприятий. Все они, как правило, платят налоги с большим авансом, потому что заключают долгосрочные договоры. Поэтому в начале следующего года будут крупные поступления, будет пик роста собственных доходов из-за роста цен на металл. Это позволит поддержать бюджет на текущем уровне», — говорит Сергей Гордеев.

Есть вероятность, что и в следующем году экспортные цены на черные и цветные металлы останутся выгодными для отрасли, говорит руководитель агентства Soinvest Анастасия Кузьминова. Поэтому доходы региона от налогов промышленников останутся стабильными.

«2020–2021 годы — это на моей профессиональной памяти первый период, когда в кризис металлургическая специализация региона принесла ему серьезный бонус. Во все предыдущие кризисы регион нес превосходящие, по сравнению с соседями, потери. Говорить о долгосрочном преимуществе, конечно, нельзя, стоит хотя бы вспомнить вызовы, с которыми металлургия столкнется в обозримом будущем в связи с декарбонизацией и углеродным налогом», — отмечает Анастасия Кузьминова.

Если депутаты одобрят бюджет Челябинской области на 2022 год, документ отправят на подпись губернатору. После утверждения главой региона финансовый документ вступит в силу.