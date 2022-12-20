Депутаты утвердили бюджет Челябинска на 2023 год

80% расходов направят на исполнение социальных обязательств

Депутаты городской думы приняли бюджет Челябинска на 2023 год. Расходы составят 46,5 млрд рублей, дефицит — 453,9 млн рублей. 80% средств города будут направлены на исполнение социальных обязательств, сообщили в пресс-службе мэрии. Самая большая статья расходов — образование, на эту сферу в 2023 году будет направлено 25,7 млрд рублей.





В 2024—2025 годах планируется бездефицитный бюджет. Доходы будут равны расходам и составят в 2024 году — 47,8 млрд рублей, а в 2025 году — 48,9 млрд рублей.

В 2023 году за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов увеличены расходы на увеличение зарплат бюджетникам, социальную поддержку детей и пожилых горожан, на организацию питания воспитанников и учащихся, охрану зданий образовательных организаций и на льготный проезд в общественном транспорте.

«Нам удалось сохранить прежние параметры бюджета. Больше 80% предусмотрено на исполнение социальных обязательств, то есть основная часть бюджета будет направлена на такие отрасли, как образование, культура, физическая культура и спорт», — прокомментировала мэр Челябинска Наталья Котова.

Продолжится участие города в национальных проектах. На 2023 год финансовая составляющая предусмотрена по 5 нацпроектам в общей сумме 2,5 млрд рублей. На ремонт и реконструкцию дорог в Челябинске предусмотрено 4,7 млрд рублей. На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям будет направлено 386 млн рублей. На расселение аварийного жилья предусмотрено 165,6 млн рублей.