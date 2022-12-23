Депутаты Миасса со второй попытки приняли бюджет на 2023 год

Накануне все комиссии горсобрания одобрили главный финансовый документ

Горсобрание Миасса приняло бюджет на 2023 год. Заседание по этому вопросу должно было состояться еще 15 декабря, но у депутатов возникло много вопросов. Их обсудили накануне, 22 декабря, на собрании всех комиссий. В итоге удалось прийти к компромиссу. Расходы в 2023 году составят 6,2 млрд рублей. Большая часть средств будет направлена на исполнение социальных обязательств.

Представленный проект бюджета, как сообщили в горсобрании, получил одобрение всех комиссий, но с большим количеством замечаний. Остаются вопросы по ремонту образовательных и детских дошкольных учреждений, а также обеспечению их безопасности, финансированию дорожного строительства и общественного транспорта и ряду других позиций, которые на данный момент частично обеспечены средствами.

В ходе совместного заседания комиссий звучали опасения, что при уточнении бюджета депутатов могут поставить перед фактом, что дополнительные поступления потребуются на зарплату и другие защищенные статьи, и такие поправки придется утверждать при любом раскладе. В связи с этим народные избранники интересовались, каким образом администрация округа намерена работать с пополнением доходных источников, где имеются немалые резервы — и в части взыскания арендной задолженности, и за счет более активной продажи муниципальной земли под строительство индивидуальных и многоквартирных домов.

На самом заседании вопросы возникли только у руководителя фракции «Яблоко» Валентины Комковой. Она спрашивала, как изменились статьи расходов бюджета с первой редакции документа. Начальник финуправления мэрии Галина Нечаева сказала, что изменения не вносились.