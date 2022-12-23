Горсобрание Миасса приняло бюджет на 2023 год. Заседание по этому вопросу должно было состояться еще 15 декабря, но у депутатов возникло много вопросов. Их обсудили накануне, 22 декабря, на собрании всех комиссий. В итоге удалось прийти к компромиссу. Расходы в 2023 году составят 6,2 млрд рублей. Большая часть средств будет направлена на исполнение социальных обязательств.
Представленный проект бюджета, как сообщили в горсобрании, получил одобрение всех комиссий, но с большим количеством замечаний. Остаются вопросы по ремонту образовательных и детских дошкольных учреждений, а также обеспечению их безопасности, финансированию дорожного строительства и общественного транспорта и ряду других позиций, которые на данный момент частично обеспечены средствами.
В ходе совместного заседания комиссий звучали опасения, что при уточнении бюджета депутатов могут поставить перед фактом, что дополнительные поступления потребуются на зарплату и другие защищенные статьи, и такие поправки придется утверждать при любом раскладе. В связи с этим народные избранники интересовались, каким образом администрация округа намерена работать с пополнением доходных источников, где имеются немалые резервы — и в части взыскания арендной задолженности, и за счет более активной продажи муниципальной земли под строительство индивидуальных и многоквартирных домов.
На самом заседании вопросы возникли только у руководителя фракции «Яблоко» Валентины Комковой. Она спрашивала, как изменились статьи расходов бюджета с первой редакции документа. Начальник финуправления мэрии Галина Нечаева сказала, что изменения не вносились.