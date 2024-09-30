Депутат Госдумы Олег Голиков вошел в комиссию Госсовета по развитию экономики

В числе приоритетных задач — поддержка малого и среднего бизнеса

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков вошел в комиссию Госсовета «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В Кремле состоялось заседание обновленного Государственного совета России во главе с президентом Владимиром Путиным. Прошли изменения и в составе комиссий Госсовета.

«По своему направлению деятельности в Государственной думе я вошел в комиссию Госсовета „Эффективная и конкурентная экономика“. Соответствующее распоряжение подписал руководитель нашей комиссии — губернатор Рязанской области Павел Викторович Малков», — написал Олег Голиков.

На заседаниях комиссии рассматриваются законодательные инициативы, нацпроекты, различные меры поддержки экономики и предприятий малого и среднего бизнеса.

Напомним, что 25 сентября состоялось расширенное заседание Госсовета по развитию экспорта. Его проводил Владимир Путин. Участие во встрече принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Инициативы возглавляемой им рабочей группы переданы в правительство России.