Деловая делегация Челябинской области работает в Киргизской Республике

В планах провести более 50 переговоров с бизнес-партнерами

Деловая делегация Челябинской области работает в Киргизской Республике. Предприятия Челябинской области проводят деловые встречи в формате В2В в рамках бизнес-миссии в Бишкек, сообщает пресс-служба регионального минпрома.

В течение 4 рабочих дней до 24 мая включительно запланировано проведение более 50 целевых встреч с презентацией продукции предприятий региона.

В рамках бизнес-миссии состоялась рабочая встреча с Торговым представителем РФ в Киргизской Республике Айнуром Самановым и руководителем представительства АО «Российский экспортный центр» Ишханом Буюкляновым.

Челябинскую область представляют предприятия-экспортеры — ООО «Фабрика Уральские пельмени», ООО «Златоустовский Завод Бетоносмесительного Оборудования», ООО «Равани-Рус». Также в делегацию вошли крупные предприятия агрокомплекса — «Сигма», «ТД Продхолдинг» и другие.