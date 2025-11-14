Деловая активность в Челябинской области выросла осенью-2025

Спрос на оценку бизнеса вырос в 5 раз, а интерес к юридическим услугам на аутсорсе увеличился почти в 3 раза

Осенью предприниматели традиционно готовятся к концу года и планируют развитие на будущее. В сентябре-октябре 2025 года бизнесмены и частные клиенты значительно чаще обращались за профессиональными услугами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито Услуг».

Наиболее заметный рост спроса зафиксирован на услуги по оценке стоимости бизнеса — интерес к ним вырос в пять раз по области и в 2,7 раза в Челябинске. Также в 2,3 раза увеличился спрос на составление бизнес-планов.

Среди других востребованных услуг у южноуральцев — юридический аутсорсинг (увеличился в 2,7 раза), оценка недвижимости (в 3,7 раза), сертификация продукции (в 2,8 раза).

На 40% чаще бизнесмены области искали услуги аудиторов интеллектуальной собственности. Эти специалисты проверяют и анализируют нематериальные активы компании, включая бренды, патенты, контент и технологии.