Дефицит кадров в Челябинской области сохранится еще пять лет

Причин нехватки специалистов несколько

В перспективе пяти лет на рынке труда сохранится дефицит кадров. Речь идет обо всех регионах страны, в том числе Челябинской области. О тенденции и ее причинах рассказали на уральской конференции «Эксперты в деле», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Как пояснила руководитель по работе с ключевыми клиентами «Авито» Анна Осьмак, в трудовых ресурсах численность молодежи 20—34 лет за 10 лет сократилась на 26%. Уровень участия молодых людей в рабочей силе снизился на 7% за это время. К 2030 году экономике может не хватить 3,1 миллиона молодых россиян.

Вызовами рынка труда являются дефицит рабочих рук, в том числе молодых, всплеск молодежного предпринимательства, высокие ожидания соискателей (не только зарплата, но и комфорт на рабочем месте), текучка кадров, высокие скорости найма, активизация программ по удержанию сотрудников. Также отмечается глобальный тренд на временную или частичную занятость.

По данным ФНС, на конец февраля в России 12,1 миллиона самозанятых, а по итогам года ожидается, что их будет 18 миллионов. Количество молодежных ИП увеличилось на 20,6% в 2024 году, следует из данных Минэкономразвития. На 22% выросла доля вакансий с предложением гибких графиков, если сравнивать первые кварталы 2025 и 2024 годов.

«В Челябинске всегда проблемы с массовым наймом. Людей мало, они все привыкли выбирать, у них есть возможность походить по компаниям, поискать место получше. Большую роль при выборе играет авторитет компании на рынке труда. И за счет того, что рынок проблемный, растут заработные платы, в последние пару месяцев наблюдаем. Это преимущество для кандидатов», — говорит руководитель отдела персонала челябинской компании «Проф подбор» Анастасия Смирнова.

Также «Авито Работа» отмечает, что в первом квартале 2025 года на 19% выросла активность соискателей по сравнению с первым кварталом 2024-го, в УрФО — на 20,6%.

«Для нас активность — это когда соискатель совершает определенные действия в объявлении. Либо направляет отклик, либо совершает звонок. Именно действий со стороны пользователей стало больше. То есть это говорит о том, что люди активнее ищут работу, чем в прошлом году», — поясняет Анна Осьмак.

Вместе с этим количество вакансий увеличилось на 4% (и только на 0,4% в УрФО). Это может говорить о том, что рынок труда плавно переходит в более стабильное состояние и научился работать с текущей ситуацией.

Рост заработной платы в 2025 году прогнозируется на уровне 3,5% против 8,7% за неполный 2024-й.