«ЧТЗ-Уралтрак» намерены признать банкротом за долги по электричеству

В настоящее время остаток задолженности превышает 272 млн рублей

Поставщик электроэнергии в Челябинской области «Уралэнергосбыт» опубликовал на портале Федресурс сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «ЧТЗ-Уралтрак» с целью погашения долгов за потребленную электроэнергию.

«На сегодняшний момент сумма долга составляет 272,4 млн рублей. Счета ЧТЗ-Уралтрак арестованы, арест будет снят, как только предприятие рассчитается с долгами. Кроме того, в адрес должника было направлено уведомление об ограничении до уровня аварийной брони, которое завод должен был реализовать с 27 сентября. Возобновление подачи электроэнергии также будет произведено только при полном погашении задолженности», — говорится в сообщении «Уралэнергосбыта».

Причиной размещения информации на портале Федресурс стало нарушение графика выплат по соглашению о реструктуризации долга, которое в 2020 году было заключено между представителями завода и гарантирующим поставщиком электроэнергии. Последняя просрочка по платежам зафиксирована в августе 2021-го.

«В настоящее время ООО „ЧТЗ-Уралтрак“ ведется работа по урегулированию сложившейся ситуации в досудебном порядке. Планируется, что возникшая задолженность предприятия перед ООО „Уралэнергосбыт“ будет погашена», — сообщила представитель ЧТЗ Анастасия Магнитова.

Сегодня «ЧТЗ-Уралтрак», входящий в состав концерна «Уралвагонзавод» и группу «Ростех», реализует несколько значимых инвестпроектов в рамках импортозамещения. В 2021 году на предприятии стартовали работы над запуском в серийное производство нового бульдозера с электромеханической трансмиссией, продолжается разработка новых моделей гражданских дизельных двигателей.