ЧТПЗ заявил о намерении сохранить экологические программы

На природоохранные мероприятия предприятие за последние пять лет направило 2 млрд рублей

Комнатные растения в цехе предприятия — это не фантастика. Такую картину можно увидеть на Челябинском трубопрокатном заводе. Цех «Высота 239» — один из примеров заботы промышленников об экологии. По данным самого предприятия, на ЧТПЗ приходится менее 1% выбросов в атмосферу Челябинска. Сегодня завод планирует продолжить активно обновлять оборудование в рамках ранее заявленных экологических программ, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» во время пресс-тура на ЧТПЗ сегодня, 7 апреля.

«Забота об экологии входит в число приоритетов производственной деятельности ТМК и заводов компании. За последние пять лет компания вложила в природоохранные мероприятия более 2 млрд рублей. В тесном сотрудничестве с Минэкологии мы ведем работу по трем основным направлениям: «Воздух», «Вода» и «Промышленные отходы». В рамках программы «Чистый воздух» мы устанавливаем и реконструируем газоочистное оборудование завода. В цехах уже работают две новые газоочистные установки, до конца 2024 года будут запущены еще две. Эффективность этого оборудования составляет до 99%, то есть возможное воздействие на окружающую среду снижено до минимума»,

— поясняет главный инженер ЧТПЗ Евгений Губанов.

Предприятие модернизирует оборудование цехов, которые работают не одно десятилетие, установило датчики контроля выбросов, открыло лабораторию по оценке воздействия на экологию.





В минувшем году ЧТПЗ запустил системы очистки воды, используемой в производстве труб, и воздуха, чтобы пыль и вредные вещества не выходили за пределы завода. ЧТПЗ одним из первых в России подтвердил соответствие своей работы международному экологическому стандарту.

Экскурсия для журналистов и представителей министерства экологии Челябинской области прошла по нескольким локациям. Показали промышленники новый комплекс по очистке воды. Он называется «Аква Кристалл». Предприятие инвестировало в него почти 800 млн рублей. Теперь используемая в ходе производства труб вода проходит через песчаные фильтры, превращаясь в дистиллированную, и снова возвращается в производственный цикл. В системе очистки вода оставляет железо и марганец: они оседают на фильтрах, а после выпаривания превращаются в соль, которую вывозят на мусорные полигоны. Очистку так называемых кислых стоков ЧТПЗ начал одним из первых в России. При комплексе водоочистки есть лаборатория, где воду исследуют по двум десяткам критериев.





«Мы проверяем воду обратного цикла, химически очищенную, чтобы не загрязнять окружающую среду. Мы убеждаемся, что жесткость воды — в допустимых параметрах. В пробу воды добавляется необходимый компонент-индикатор. После специальным устройством проверяем жесткость. Изменяется цвет воды, это заметно даже непрофессионалу. После высчитывается качество воды. Но по внешнему виду я вижу, что параметры допустимые, завод не загрязняет окружающую среду», — рассказывает лаборант химического анализа пятого разряда Ольга Севостьянова.

Промышленники с гордостью говорят, что комплекс «Аква Кристалл» способен ежегодно обрабатывать более 525 тысяч кубометров воды. Это, для понимания масштаба, сопоставимо с почти тремя сотнями олимпийских бассейнов — длина дорожек там составляет 50 метров. Еще одна гордость ЧТПЗ — цех «Высота 239», где создают трубы большого диаметра. Это именно там живут растения, которые давно бы погибли в загрязненном воздухе. Цех в 2010 году открывал Владимир Путин, посещали его и главы некоторых регионов нашей страны. Туда водят экскурсии, в цехе проводили концерты блистательного оркестра «Витруозы Москвы». Весь производственный цикл, идущий в огромном помещении, видно в диспетчерской — на несколько экранов выводятся изображения с 250 камер. Слоган ЧТПЗ — «Брак не делай, не передавай, не принимай». По словам специалистов, процент брака не превышает... 0,1%. В смену производят до 256 труб. Людям в работе помогают работы.





Другой цех ЧТПЗ — под номером 2 — с недавнего времени имеет газоочистную установку. В ее создание вложили более 180 млн рублей. Специальная система собирает пыль и вредные вещества, летающие в воздухе, в контейнер, где под воздействием вибрации отходы оседают. Газоочистка, установленная в конце 2020 года в цехе, где происходит плазменная резка труб, ежегодно очищает до 6 млн кубометров загрязненного воздуха. Подобные системы установят еще на двух производственных участках завода. Сделают это до конца 2024 года.

«Предприятие слов на ветер не бросает. Оно продолжает свое развитие как производственная площадка, модернизирует оборудование, повышает качество продукции, а также заботится об экологии региона. Каждый их шаг делает воздух и воду чище», — отмечает первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.





Еще одно направление экологической работы Челябинского трубопрокатного завода — переработка промышленных отходов закрытых цехов — производственных линий прошлого века, уже морально устаревших. С ноября 2019 года по март 2022-го переработали 291 тысячу тонн различных отходов. До 2024 года предприятие разработает проект рекультивации собственной свалки. Экологические программы ЧТПЗ реализует в рамках четырехстороннего соглашения по улучшению воздуха и водных объектов в городах региона. Его подписывали министерство природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и сам завод.