ЧМК высаживает дубовую аллею в честь юбилея предприятия

В 2023 году комбинату исполнится 80 лет

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») приступил к высадке дубовой аллеи в честь приближающегося 80-летия комбината.

В 2023 году ЧМК отметит 80-летие со дня выплавки первой стали. На предприятии принято решение о высадке дубовой аллеи на территории, которая станет живым символом этой знаменательной даты.

«Вопросы озеленения для комбината давно стали традиционными и актуальными. Успешный опыт высаживания молодых деревьев уже есть: ежегодно поддерживаем акции по благоустройству дворов Металлургического района, проводим компенсационные высадки. Также осенью планируем разместить небольшие аллеи у каждого цеха комбината на прилегающих участках», — рассказал директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

Первым шагом в создании аллеи стала высадка трех саженцев дуба черешчатого. Трехметровые саженцы через несколько десятилетий достигнут высоты от 20 до 40 метров.

По продолжительности жизни дуб стоит на одном из первых мест в растительном мире — возраст некоторых деревьев насчитывает 500 лет, поэтому дубы встретят еще много юбилеев комбината. В честь предстоящего 80-летия ЧМК также установили памятную табличку.