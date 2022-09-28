ЧМК выделил грант на создание пособия по юридической экологии

Предприятие поддержит составление учебника

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») поддержал создание учебного пособия в рамках конкурса «Эко-Проектор». Школьников познакомят с правовыми нормами, направленными на защиту краснокнижных животных Челябинской области.

Конкурс «Эко-Проектор» проводится ЧМК совместно с общественной экологической организацией «Зеленый город». Участники представляют свои экологические инициативы, а экспертный совет отбирает самые перспективные и актуальные проекты и выделяет авторам гранты на реализацию их идей.

«Мы видим, что ежегодно интерес к конкурсу экологических проектов растет. Появляются оригинальные идеи, в том числе нацеленные на повышение уровня экологических знаний. Партнерство с ЧМК позволяет претворить в жизнь подобные инициативы неравнодушных жителей Челябинска. Уверена, такая работа с молодежью даст свои плоды и позволит косвенно влиять на экологию города в будущем»,— поделилась руководитель проектов экологической организации «Зеленый город» Кристина Пелевина.

Одним из лауреатов 2021 года стала старший преподаватель кафедры философии ЮУрГУ Ирина Батурина с идеей учебного пособия «Юридическая экология: краснокнижные животные». Учебник продемонстрирует юридические аспекты экологических проблем и возможности их решения, рассмотрит программы, направленные на защиту конкретного вида, а также нормативно-правовое регулирование данной сферы.

«Основная цель проекта — знакомство старшеклассников с редкими видами фауны Челябинской области и российским экологическим законодательством. Знание основ юридической экологии научит детей бережнее относиться к природе и поможет сформировать экологическое правосознание»,— рассказала Ирина Батурина.

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