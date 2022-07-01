ЧМК украсил рябинами территорию детского лагеря

Волонтеры и сотрудники высадили 15 саженцев

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») принял участие в озеленении детского оздоровительного лагеря «Уральская березка». Совместно с общественной экологической организацией «Зеленый город» предприятие высадило на территории крупномерные саженцы рябины.

«Территория детского лагеря нуждается в озеленении: его площадь составляет 13 гектаров, и деревья здесь почтенного возраста, требуется периодически подсаживать новые. Мы благодарны предприятию и общественным экологам за вклад в озеленение „Уральской березки“. Чем больше будет деревьев, тем чище воздух для отдыхающих здесь ребят», — отметила директор детского оздоровительного лагеря «Уральская березка» Кристина Данилейко.

Этим летом вторая смена детей увидит уже обновленную территорию «Уральской березки». Волонтеры и сотрудники высадили 15 пятиметровых саженцев рябины — зеленая аллея стала новым украшением детского лагеря.

«Каждое лето здесь в лагере отдыхает 1800 ребят, среди которых и дети наших сотрудников. Мы рады внести свой вклад в благоустройство территории лагеря, чтобы он был зеленым и уютным, а детям здесь было комфортно», — рассказал директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.

Рябина хорошо приживается в уральском климате и может развиваться без дополнительного ухода и полива. Через несколько лет саженцы увеличатся в высоту в два-три раза — взрослая рябина достигает в высоту 15 метров.