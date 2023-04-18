ЧМК показал реализацию экологических соглашений

Челябинский металлургический комбинат с рабочим визитом посетила делегация министерства экологии и Законодательного собрания Челябинской области, СМИ и общественных организаций. Сотрудники предприятия рассказали о завершенных экологических мероприятиях, а также показали реализацию текущих проектов

В состав делегации вошли министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, председатель комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию Михаил Махов, члены Общественной палаты Челябинской области, представители общественных экологических организаций и СМИ.





В первую очередь гостям продемонстрировали ход ремонтных работ в цехе по производству агломерата. Дальше делегацию отвезли к доменному цеху. В 2020 году здесь провели капитальный ремонт доменной печи № 4, выстроив агрегат заново и смонтировав новую трехступенчатую систему газоочистки, которая полностью герметична и препятствует попаданию продуктов горения в атмосферу. Сейчас компания реализует второй этап технического перевооружения — строительство системы аспирации литейного двора доменной печи, которая позволит исключить на этом агрегате выбросы в атмосферу твердых веществ. Сейчас идут работы по заливке бетонного основания системы аспирации, на котором впоследствии установят оборудование. В его конструкцию входят металлические зонты, улавливающие газы с пылевыми частицами, которые в процессе очистки оседают на фильтрах. Монтаж начнется осенью этого года, а само оборудование уже закуплено и хранится на складе — его также продемонстрировали гостям комбината. После осмотра всех объектов делегации представили презентацию о реализации экологических мероприятий на ЧМК.





«Сегодня мы показали гостям ход выполнения тех проектов, которые реализуются на ЧМК по плану экологической модернизации производства в соответствии с подписанными экосоглашениями по снижению воздействия на атмосферный воздух. Мы планомерно выполняем взятые на себя обязательства. Несмотря на ряд сложностей с поставкой оборудования, работы идут по запланированному графику»,— отметил директор департамента по экологии и природоохранной деятельности ПАО «Мечел» Максим Баутин.

«Предприятие идет в графике, выполняет как четырехстороннее, так и двухстороннее экологические соглашения. Вы сами видели, что все подготовлено, чтобы в этом году закончить серьезное мероприятие по монтажу системы аспирации доменной печи. Это даст очень существенный эффект, потому что снижение по взвешенным веществам происходит в пять раз. Руководство предприятия нашло возможность заказать оборудование в России»,— подчеркнул министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.