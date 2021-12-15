ЧМК показал реализацию экологических мероприятий

Комбинат посетила делегация Минэкологии

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в группу «Мечел») посетила делегация министерства экологии Челябинской области, общественных экологов и СМИ. Гостям продемонстрировали проекты модернизации производства в рамках экологических соглашений с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

В рамках пресс-тура гостям представили работу системы мокрой очистки газа сталеплавильного цеха № 6. В этом году на объекте прошел масштабный ремонт: в системе газоочистки заменили трубопроводы и насосы для бесперебойной подачи воды на пылеуловители, которые очищают дымовые газы от твердых частиц с помощью распыления воды. После вода с частицами пыли поступает в специальные резервуары, где ее очищают и снова подают на пылеуловители, образуя замкнутый цикл водоснабжения. Кроме того, отремонтировали часть нагнетателей — устройств, которые вытягивают из сталеплавильных агрегатов дымовые газы.

Также делегация ознакомилась с работой кислородно-конвертерного цеха, где в 2020 году после модернизации ввели в строй конвертер № 1. Агрегат оснастили современной трехступенчатой системой газоочистки, которая позволяет свести к минимуму выбросы в атмосферу, образующиеся в процессе выплавки стали. Инвестиции только в экологические мероприятия в ходе модернизации конвертера составили 1,5 млрд, их реализация позволила более чем на 30% сократить выбросы конвертера № 1.

Далее делегация ознакомилась с работой по очистке каскада технических Каштакских прудов, предназначенных для отстаивания ливневых и промышленных вод. Через каскад из 4-х последовательно расположенных прудов очищенная от взвешенных частиц вода сбрасывается по каналу в реку Миасс. Здесь уже очищены от ила 2 из 4 прудов, это позволило увеличить их полезный объем.

Завершающим этапом пресс-тура стала демонстрация мобильной экологической лаборатории для круглосуточного контроля концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Внушительный функционал разместился в кузове микроавтобуса. Лаборатория способна передавать результаты измерений в информационные системы городского экомониторинга в режиме реального времени. Она оснащена современными газоанализаторами, а также погодной станцией для измерений температуры, влажности, атмосферного давления, скорости и направления ветра. Сейчас на ЧМК идет настройка оборудования, после его сертификации лабораторию запустят в работу.

«Мы планомерно выполняем взятые на себя обязательства по реализации экологических проектов, закрепленных соглашениями с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. При этом компания остается открытой для общественности и рада продемонстрировать все, что она делает для снижения воздействия на окружающую среду», — отметил директор департамента технического развития ПАО «ЧМК» Игорь Раков.