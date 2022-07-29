ЧМК показал производство челябинским студентам

Экскурсии проводили для профориентации учащихся

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») завершил серию экскурсий для студентов технических вузов и колледжей. В течение полугода производственные площадки посетили более 500 учащихся в рамках профориентационной работы и знакомства с металлургической отраслью.

В ходе экскурсий студенты посетили большую часть производственной площадки комбината: доменный, электросталеплавильный, кислородно-конвертерный, железнодорожный цеха. Учащимся продемонстрировали работу станов прокатных цехов, в том числе производство рельсов, балок и арматуры.

Также гостям предприятия рассказали о преимуществах работы в тяжелой промышленности, особенностях трудоустройства и кадровом росте на металлургическом предприятии.

«Студенты, изучающие производство черных металлов, их обработку, а также ремонт и техническое обслуживание промышленных агрегатов, — наши потенциальные сотрудники. После получения диплома все они могут начать карьеру на Челябинском металлургическом комбинате и развить свои профессиональные навыки до высочайшего уровня», — отметил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.