ЧМК поддержал проект по благоустройству детско‑юношеского центра

Предприятие выделило грант на реализацию проекта

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в группу «Мечел») в рамках конкурса «Эко-Проектор» поддержал грантом проект благоустройства территории детско-юношеского центра в Ленинском районе Челябинска.

Конкурс «Эко-Проектор» проводится в Челябинске общественной экологической организацией «Зеленый город» при поддержке ЧМК, который выделяет гранты победителям. Неравнодушные к вопросам экологии южноуральцы направляют свои проекты по улучшению экологического пространства города на суд жюри.

В 2021 году лауреатом конкурса стала педагог детско-юношеского центра Ирина Валитова, которая вместе с коллегами ежедневно развивает творческие таланты более чем у 400 детей. Школьники учатся изобразительному искусству, изучают нотную грамоту и хореографию. Экология — одно из направлений работы в детско-юношеском центре. Воспитанники учатся ухаживать и выращивать как комнатные, так и уличные растения. На сумму гранта дети высадили можжевельник и сирень в крупноразмерные горшки — вазоны, которые украсили входную группу. Также на обновленной территории установили скамейки для посетителей детско-юношеского центра.

«Конкурс „Эко-Проектор“ помог преобразить внешний вид детско-юношеского центра и сделать его еще привлекательнее. В то же время наши воспитанники отточили навыки по уходу за уличными растениями, а на основе полученного опыта подготовили учебное пособие для тех детей, кто только начал выращивать декоративные растения», — рассказала Ирина Валитова.