ЧМК поддержал молодых инноваторов

Челябинский металлургический комбинат принял участие в студенческом научно-техническом чемпионате

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») подготовил задание для участников чемпионата по технологической стратегии «Профессионалы будущего Южного Урала». В качестве интеллектуального испытания студенты университетов, техникумов и колледжей подготовили проекты по внедрению инновационных технологий в металлургической отрасли.

Площадку для разработки научных проектов традиционно предоставил Южно-Уральский государственный университет. Для участия в чемпионате заявилось свыше 80 студентов из Челябинска, Магнитогорска, Волгограда и Каменска-Уральского.





Тему чемпионата в направлении «Металлургия и технологии материалов Metal Cup» предложили специалисты Челябинского металлургического комбината. В этом году участники должны были предложить и разработать проект производства беститанистой коррозионно-стойкой стали и оценить его рентабельность.

«Цель проведения чемпионата — дать возможность участникам получить навык решения реальной производственной задачи, повысить навыки коммуникации и работы в команде. А также определиться с будущей профессией»,— отметил руководитель кейсового движения «Профессионалы будущего Южного Урала», заместитель директора Политехнического института по внеучебной и воспитательной работе Иван Ильин.

«Подготовка высококвалифицированных инженерных кадров — это приоритетная задача, решение которой невозможно без взаимодействия учебных заведений с производством. ЧМК делает акцент на профориентационной работе и популяризации технических специальностей. Сегодняшнее мероприятие тому подтверждение», — рассказал директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.