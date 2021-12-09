ЧМК поддержал экологический форум «Экоинжиниринг 4.0»

Мероприятие прошло в Челябинске в четвертый раз

Экологический форум «Экоинжиниринг 4.0» прошел в Челябинске в четвертый раз. Он был организован общественной экологической организацией «Зеленый город» при поддержке правительства Челябинской области, Общественной палаты региона и Южно-Уральского государственного университета. Партнером форума традиционно выступила группа «Мечел».

Форум «Экоинжиниринг 4.0» собрал на дискуссионной площадке общественных активистов, представителей научного сообщества, органов власти и промышленных предприятий. Миссия форума — выяснить, как внедрить новейшие научные разработки и достижения в сфере охраны окружающей среды, реализовать экологические инициативы.

Открытие форума прошло на базе Дворца культуры ЧМК. На сайте экоинжиниринг.рус работала онлайн-площадка. В этом году свыше 500 участников обсудили экологические вопросы Челябинской области, приняв участие в сессиях по трем направлениям: «Зеленая индустрия», «Экологические компетенции» и «Экология сознания». С приветственным словом выступил заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

На форуме обсудили такие темы, как ESG-трансформация — вовлеченность компаний в решение экологических и социальных проблем, нанотехнологии для очистки воды, проведение лесовосстановительных мероприятий на территории области, практика контроля общественности за рекультивацией челябинской городской свалки, и многие другие.

«Форум „Экоинжиниринг“ является площадкой, на которой ученые и практики могут обсудить актуальные экологические вопросы. Такие мероприятия помогают сделать прозрачной работу властей, промышленных предприятий в области экологии. Она должна быть понятна для населения региона, а результаты — видны и ощутимы. Министерство экологии готово всесторонне рассмотреть те решения, которые будут приняты по результатам данного форума», — отметил заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

О модернизации производства и социальных проектах как необходимых условиях реализации стратегии устойчивого развития Группы Мечел в регионе рассказал директор департамента по экологии и природоохранной деятельности ПАО «Мечел» Олег Долматов. В центре внимания компании — комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в регионе, начиная от модернизации производственных мощностей до масштабных проектов по озеленению, а также благоустройству дворов.

«С момента приобретения челябинских предприятий в 2003 году „Мечел“ вложил 84 млрд рублей в их модернизацию, из них более 12 млрд — в природоохранные мероприятия. Преобразования затронули все производства, сегодня работы продолжаются. Выполнение комплекса запланированных проектов в рамках экологических соглашений позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу более чем на 14 тыс. тонн в год, объем водных стоков сократится в 3 раза. Инвестиции в эти природоохранные проекты составят 15 млрд рублей», — отметил Олег Долматов.