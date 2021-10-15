ЧМК отгрузил заказчикам трамвайные рельсы

Новый вид продукции предприятие освоило в этом году

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») отгрузил 40 тонн трамвайных рельсов в Нижний Новгород и Липецк, а также Республику Беларусь. Рельсы будут использованы для реконструкции и строительства новых трамвайных линий.

На рельсобалочном стане предприятия такой вид продукции освоили в 2021 году. Специально для этого на другом предприятии Группы «Мечел» — заводе «Уральская кузница» — была изготовлена привалковая арматура.

Рельсы полностью соответствуют требованиям ГОСТ и имеют сертификат соответствия. Его получению предшествовали приемочные испытания: трамвайные рельсы проконтролировали на соответствие химического состава, механических свойств, качества поверхности, профиля и прямолинейности требованиям нормативной документации. В ходе испытаний подтверждено отличное качество, превышающее требования ГОСТ.

«Данный вид рельсов не требует обязательной сертификации, но, несмотря на это, ЧМК добровольно провел все испытания. Для нас очень важно независимое подтверждение качества нашей продукции», — отметил директор по сбыту ПАО «ЧМК» Вадим Шалыгин.