ЧМК очистил пруд «Металлург»

Со дна водоема подняли более 35 тысяч кубометров иловых отложений

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») завершил очистку одного из Каштакских технологических прудов-отстойников. Мероприятия заняли четыре месяца. За это время извлекли более 35 тысяч кубометров иловых отложений.

Пруд «Металлург» входит в каскад Каштакских прудов-отстойников, которые предназначены для отстаивания ливневых и промышленных вод, поступающих с северо-западной площадки предприятия. 70% стоков в пруды — это дождевые и паводковые воды. Вместе с водой в отстойники попадают взвешенные частицы, которые оседают на дно в виде иловых отложений. Очистку водоемов производят для увеличения их полезного объема, что обеспечивает лучшее отстаивание стоков, а значит, и более чистую воду.

Ранее масштабную очистку дна провели на другом Каштакском пруду — отстойнике № 3, откуда извлекли 25 тысяч кубометров ила. Спустя год на пруду поселились утки, для которых установили домики; берег отсыпали щебнем, установили скамейки. Площадка станет полноценным местом отдыха для жителей окрестных домов.





«В планах полностью прекратить эксплуатацию технологических Каштакских прудов и остановить сброс воды, как ранее в Першинском выпуске. В работе останется только Баландинский пруд: сейчас там проводится реконструкция насосной станции и системы маслоулавливания. Как только проект подойдет к стадии завершения, сброс воды в реку Миасс сократится в шесть раз. Таким образом, мы планомерно выполняем мероприятия, закрепленные экологическим соглашением», — отмечает директор управления по операционной деятельности ПАО «ЧМК» Сергей Фомченко.