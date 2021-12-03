Число зрителей в кинотеатрах Челябинской области в пандемию сократилось на треть

В результате компании недополучили 76 млн рублей по кассовым фильмам

«Кинотеатры работают с падением 50—60% трафика, есть ограничения по наполняемости и наличию QR-кода, но кинотеатры продолжают работать, открыты для приема посетителей. Больших премьер в ближайшее время не предвидится, голливудские блокбастеры слетели из-за того, что весь российский рынок кинопроката находится в полузакрытом состоянии»,

— говорит владелец КРК «Мегаполис» Александр Одольский.

«Челябинская область всегда входила в число лидеров среди российских регионов по количеству кинотеатров, при этом их территориальное расположение — в разных районах города — позволяет закрывать потребности аудитории в полной мере. В целом рынок челябинского кинопроката хорошо продуман, у него есть перспективы. Думаю, новогодние праздники помогут увеличить трафик в местные кинозалы, поскольку этот период традиционно считается высоким сезоном для всей отрасли»,

— говорит редактор «Афиши» Евгений Ткачев.