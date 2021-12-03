По данным Единой информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), публикующей статистику по трафику и сборам российских кинотеатров, во время пандемии коронавируса южноуральцы стали меньше ходить в кино. Количество посетителей во время проката топ-10 самых кассовых фильмов в пандемию сократилось на 33%.
Так, в январе-октябре 2021 года трафик по этой категории фильмов составил 1 млн 205 тыс. человек, тогда как до пандемии фильмы из топ-10 в аналогичный период времени посмотрели 1 млн 813 тыс. южноуральцев. В результате уменьшились денежные сборы кинотеатров от демонстрации популярных фильмов. Если в 2019 году показы блокбастеров в Челябинской области принесли кинопрокатчикам 343,4 млн рублей, то в 2021 году доходы уменьшились на 22,3% —до 266,9 млн рублей.
«Кинотеатры работают с падением 50—60% трафика, есть ограничения по наполняемости и наличию QR-кода, но кинотеатры продолжают работать, открыты для приема посетителей. Больших премьер в ближайшее время не предвидится, голливудские блокбастеры слетели из-за того, что весь российский рынок кинопроката находится в полузакрытом состоянии», — говорит владелец КРК «Мегаполис» Александр Одольский.
Несмотря на сложности, кинотеатры продолжают работу в обычном режиме: в последние годы в Челябинской области их количество оставалось стабильным. По данным 2ГИС, в столице Южного Урала насчитывается 10 кинотеатров, из них шесть («Синема-Парк» в ТРК «Горки», «КиноМакс» в ТК «Урал», «КиноМакс» в ТРК «Родник», «Ника-Синема» в ТРК «Гагарин-парк», мягкие кинотеатры в ТРК «Алмаз» и «Фокус») расположены в крупных торгово-развлекательных комплексах и способны при необходимости обеспечить высокий трафик.
«Челябинская область всегда входила в число лидеров среди российских регионов по количеству кинотеатров, при этом их территориальное расположение — в разных районах города — позволяет закрывать потребности аудитории в полной мере. В целом рынок челябинского кинопроката хорошо продуман, у него есть перспективы. Думаю, новогодние праздники помогут увеличить трафик в местные кинозалы, поскольку этот период традиционно считается высоким сезоном для всей отрасли», — говорит редактор «Афиши» Евгений Ткачев.
Роста наполняемости кинозалов в новогодние праздники ожидают в челябинских ТРК, тогда как в муниципальных кинотеатрах утверждают, что у них трафик в 2021 году стабильно растет вне зависимости сезона. Подробнее о развитии ситуации читайте в материале Bfm74.ru.
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