Число земельных участков под строительство выросло на 42% в Челябинской области

В регионе составили перечень перспективных территорий

Кадастровая палата Челябинской области поставила на учет 2151 земельный участок в регионе, который может в перспективе быть использован под жилищную застройку. Это на 42% больше, чем в начале года.

«В регионе реализуется ведомственный проект „Земля для стройки“, который направлен на выявление земельных участков, имеющих потенциал в сфере жилищного строительства. В 2020 году по поручению президента РФ и председателя правительства РФ Росреестром совместно с Минстроем и региональными управленческими командами был сформирован банк данных для жилищного строительства. Сервис публичной кадастровой карты „Земля для стройки“ позволяет южноуральцам и компаниям-застройщикам в режиме онлайн находить свободные земельные участки, которые можно приобрести для жилищного строительства», — сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

С помощью нового сервиса кадастровой карты можно выбрать понравившийся участок не только на территории Челябинской области, но и по всей России, а также сразу подать обращение о заинтересованности в уполномоченный орган власти. Для реализации масштабного ведомственного проекта создан оперативный штаб при управлении Росреестра по Челябинской области с участием региональной Кадастровой палаты, органов местного самоуправления и Минстроя области.

Из 2,2 тыс. земельных участков (общая площадь 3,8 тыс. гектаров), определенных под жилищную застройку, почти 2 тыс. предусмотрены для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

«Единый банк земли формируется ведомством в рамках реализации госпрограммы „Национальная система пространственных данных“. Планируется, что в масштабах страны он будет содержать пригодные для жилищного строительства участки площадью 200 тыс. гектаров», — пояснила заместитель руководителя управления Росреестра по Челябинской области Ольга Силаева.

По данным на 1 июня 2022 года, в сервисе «Земля для стройки» размещена информация о 845 выявленных земельных участках, которые представляют интерес для строителей.