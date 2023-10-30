Число самозанятых на Урале выросло на 50%

По данным на начало октября, с таким статусом работают 628 тыс. жителей

Количество самозанятых на Урале с начала года выросло на 50%. По данным на начало октября, с таким статусом в федеральном округе работают 628 тыс. человек. Об этом сообщил полномочный представитель президента на Урале Владимир Якушев.

В Челябинской области число зарегистрированных самозанятых к концу сентября этого года составило 174 тыс. человек, за год увеличившись на 61 тыс. человек. Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате региона.





Источник фото — пресс-служба полпреда президента в УрФО

Как отметил полпред в УрФО, за год количество субъектов МСП в УрФО выросло на 3% и составило 512 тыс. предприятий. Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса увеличилось почти на 8% — теперь это 2,4 млн человек.

«Бизнес выходит из „тени“, развивается, создает новые рабочие места. Это говорит о том, что предложенные правительством меры поддержки работают. Вместе с тем сохраняется ряд проблем, которые осложняют работу бизнеса: нехватка квалифицированных кадров, трудности с привлечением финансирования проектов и ведением отчетности, разнородные требования к получению разных мер поддержки, сложности со сбытом и другие. Все они должны получить должную проработку на всех уровнях», — подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред также напомнил, что на прошлой неделе был представлен доклад о состоянии малого и среднего бизнеса в России, подготовленный под эгидой проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» экспертами «Опоры России», РСПП, бизнес-объединений, Корпорации МСП, институтов развития и государственных органов. Представители партии выступили на парламентских слушаниях в Государственной думе, посвященных малому и среднему бизнесу, где представили проработанные вместе с предпринимательским сообществом предложения, которые помогут в развитии МСП.