Число предприятий с гособоронзаказом в Челябинской области выросло в четыре раза

С 2022 года промышленность региона перестроилась на мобилизационные рельсы

С 2022 года в Челябинской области количество предприятий, выполняющих гособоронзаказ, выросло в четыре раза. Промышленники региона оперативно скорректировали работу, чтобы обеспечивать армию необходимой продукцией. Об этом на заседании оперативного штаба по содействию предприятиям в выполнении гособоронзаказа заявил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона привел в пример копейский завод «Пластмасс» и Челябинский тракторный завод. Первый в 2022 году получил государственные субсидии на модернизацию производства и внедрение отечественного программного обеспечения. Сейчас «Пластмасс» реализует ряд инвестиционных проектов, расширяет производственные мощности, ведет техническое перевооружение. А на ЧТЗ, который является предприятием полного цикла, выпускают и совершенствуют дизельные двигатели для бронетанковой техники, тут же производят запасные части к силовым агрегатам.

Для своевременного выполнения гособоронзаказа необходимо кратно увеличить объемы производства. Основная проблема оборонных предприятий сейчас — нехватка кадров.

«Нам известна потребность этих и других предприятий в молодых специалистах, в целом в кадрах, и мы этим предметно занимаемся. В рамках оперативного штаба будем осуществлять мониторинг ситуации с кадрами. Задача не просто что-то фиксировать в режиме наблюдения. Важно оказывать содействие нашим предприятиям с учетом требований и потребностей, зафиксированных в перечнях Минпромторга России и соответствующих поручениях президента. Речь идет в первую очередь о строительстве, реконструкции и техническом перевооружении производственных мощностей. Задачи, которые стоят перед ОПК, — кратное увеличение объемов производства. И одна из главных проблем — нехватка квалифицированных рабочих кадров», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что в разы выросли не только запрашиваемые объемы продукции, но и требования к гособоронзаказу.

«Это налагает на нас с вами особую ответственность и масштабирует задачу обеспечить стабильную работу наших предприятий», — резюмировал глава региона.