Четверть челябинцев потратит на товары для отдыха до 30 тысяч рублей

Чаще покупают одежду, купальники и обувь

Восемь из десяти жителей Челябинска планируют отправиться в отпуск в ближайшие полгода. 62% предпочтут пляжи, 41% — экскурсии, 38% — дачу, 30% — активный отдых. Средний размер бюджета на подготовку составит 30 тысяч рублей, выяснили аналитики «Авито».

К отпуску в основном покупают одежду (55%). Также в дорогу часто берут новую обувь (49%). Далее по популярности из покупок идут аптечные средства (43%), средства для защиты от солнца и от насекомых (41%) и косметика (29%).

4% горожан хотели бы уложиться в 5 000 рублей, 42% — в сумму от 5 000 до 10 000 рублей, 27% — от 15 000 до 30 000 рублей. Еще 15% готовы потратить от 30 000 до 60 000 рублей и 13% — свыше 60 000 рублей.

Большинство не готовы экономить на еде и напитках (47%), впечатлениях, например экскурсиях и развлечениях (36%), и спонтанных радостях (26%).