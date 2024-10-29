Через Челябинскую область планируют проложить межрегиональные индустриальные маршруты

Идеи обсудили на круглом столе форума «Большой Урал» и отправили на доработку в регионы

Не менее трех межрегиональных туристических промышленных маршрутов могут пройти через территорию Южного Урала, связав его со Свердловской областью и Пермским краем. Перспективные направления межрегионального сотрудничества в сфере индустриального туризма обсудили участники круглого стола в рамках форума «Большой Урал».

На круглом столе были представлены несколько идей. Первая — маршрут «Уральский добровольческий танковый корпус». Приуроченный к 80‑летию Великой Победы, он объединит индустриальное наследие предприятий Челябинской, Свердловской областей и Пермского края, которые ковали победу в годы Великой Отечественной войны.

Второе — продление ветки национального маршрута Свердловской области «Демидовский» на север Челябинской области, в Касли, Кыштым и Карабаш, где сохранилось множество объектов демидовского наследия.

Также обсуждаются запуск нового промышленного маршрута между двумя предприятиями ТМК-группы: трубопрокатным заводом в Челябинске и Северской домной в Первоуральске.

Помимо этого, перспективным направлением межрегионального сотрудничества была признана идея разработки и запуска постоянно действующих индустриальных арт-маршрутов между регионами Большого Урала.

Предложения, выработанные в рамках круглого стола, направлены в регионы для согласования и дальнейшей детальной проработки.

Добавим, в 2024 году Челябинская область стала лидером в развитии промышленного туризма на Урале. За полгода на производственных предприятиях побывали почти 33,5 тысячи человек (+28% к аналогичному периоду 2023 года).