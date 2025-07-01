ЧЭМК вводит четырехдневную рабочую неделю для части персонала

Предприятие реализует антикризисную программу

Челябинский электрометаллургический комбинат с 1 сентября переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, прокомментировали журналисту 1obl.ru в пресс-службе предприятия. Мера коснется 1,2 тысячи человек — это административный персонал всех структурных подразделений.

«В связи со значительной волатильностью курса валют, сложившимися неблагоприятными условиями на рынках ферросплавной продукции, значительным падением потребительского спроса и в целях обеспечения финансово-экономической устойчивости ЧЭМК реализуется антикризисная программа, в рамках которой с 1 сентября административный персонал переводится на неполную рабочую неделю», — отмечают в пресс-службе предприятия.

Уточняется, что такая мера будет действовать до конца 2025 года. В ЧЭМК добавили, что в случае улучшения ситуации на рынке антикризисные меры будут пересмотрены.

Также на предприятии уточнили, что о сокращениях персонала речи не идет.

«Главная задача принимаемых мер – сохранить трудовой коллектив и не допустить остановки производства», — подчеркивают на ЧЭМК.

Челябинский электрометаллургический комбинат является крупнейшим производителем ферросплавов в России: ассортимент включает в себя более 120 наименований ферросплавов и лигатур.