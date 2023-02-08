Челябинвестбанк продолжает выдавать льготную ипотеку по госпрограмме

Челябинвестбанк обновил условия льготного ипотечного кредитования на покупку квартир в новостройках: процентная ставка — 7,85—8% годовых

Челябинвестбанк обновил условия льготного ипотечного кредитования на покупку жилья у застройщиков. Изменилась процентная ставка — теперь она составляет 7,85—8% годовых.

Ипотека выдается на квартиру в новом или строящемся многоквартирном доме. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей для квартир в Челябинской области и других регионах РФ и 12 млн рублей — для квартир в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Кредит выдается на срок до 20 лет.

Для получения кредита на таких условиях обязательным является страхование. Однако заемщик может отказаться от страхования жизни и трудоспособности и страхования приобретаемого жилья: при этом в обоих случаях ставка увеличится на 0,5 процентных пункта.

Программа льготной ипотеки действует до 1 июля 2024 года.

Подробные условия и онлайн-заявка на сайте.