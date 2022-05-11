Челябинцы выиграли контракт на строительство ФОКа в Аргаяше за 289 млн рублей

Спортивный комплекс откроют осенью 2023 года

До 30 октября 2023 года в Аргаяше в сквере на улице Ленина построят физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном. Возведением нового спортивного объекта должна заняться челябинская компания «Реворк». Она как единственный участник победила в аукционе, который проводила администрация Аргаяшского района, сказано на сайте госзакупок. На строительство ФОКа направят 288,9 млн рублей.

Важно отметить, что пока с победителем аукциона контракт не заключили. Дело в том, что челябинская антимонопольная служба проверяет соответствие конкурсной документации требованиям закона. В надзорное ведомство поступала жалоба от предпринимателя Романа Меньшикова из Свердловской области (в аукционе бизнесмен не участвовал). Он считает, что администрация Аргаяшского района незаконно объединила в техзадании строительство здания и поставку мебели для него. Теперь от решения УФАС зависит, сможет ли победившая в аукционе компания построить ФОК.

В техзадании указано, что спортивный комплекс будет четырехэтажным, общая площадь — 2,2 тыс. кв. метров. В нем разместят взрослый и детский бассейны длиной 25 и 10 метров соответственно, спортивный зал. В ФОКе будут проводиться тренировки и обучение плаванию. Подрядчику нужно провести подготовительные работы, построить само здание, подвести и подключить инженерные сети и благоустроить территорию.

По данным базы «СБИС», ООО «Реворк» зарегистрировано в 2015 году в Челябинске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Организация входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. Чистая прибыль «Реворка» в 2020 году составила 3,6 млн рублей.

В 2020 году фирма выиграла контракты на ремонт стадиона в селе Кунашак (52 млн рублей), установку кондиционеров в челябинском дворце спорта «Юность» (10,5 млн рублей), благоустройство территории спортшколы «Академия футбола» в Челябинске (21,8 млн рублей) и капитальный ремонт стадиона «Олимпийский» в Увельском районе (18 млн рублей).

В феврале 2021 года «Реворк» начал строить семиэтажный мультифункциональный комплекс «Карт-бланш» на улице Свободы в Челябинске. В апреле фирма начала строительство спортивного комплекса в Долгодеревенском (84,6 млн рублей). В сентябре прошлого года компания получила контракт на ремонт офисного здания УФНС на проспекте Ленина (176 млн рублей).