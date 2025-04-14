Челябинцы в среднем тратили более 35 тысяч рублей ежемесячно в 2024 году

Потребительский спрос вырос почти на 11%

В Челябинской области в 2024 году среднедушевые среднемесячные потребительские траты составили 35,2 тысячи рублей. Потребительский спрос в регионе вырос на 10,8% по сравнению с 2023 годом. С такими показателями Южный Урал расположился на 4‑м месте рейтинга регионов по динамике потребительского спроса, составленного экспертами издания «РИА Новости».

«Российская экономика в 2024 году характеризовалась ростом ключевых макропоказателей, что, в частности, отразилось и на потребительском спросе. Позитивная динамика обусловлена продолжающимся быстрым ростом зарплат и высокой кредитной активностью»,— уточнили эксперты.

Лидер рейтинга — Адыгея, где потребительский спрос увеличился на 20,7%. На втором месте расположилась Карачаево-Черкесия, где спрос вырос на 11,7%. Третью и четвертую строку заняли Башкирия и Челябинская область, где спрос вырос на 11,2% и 10,8% соответственно. Замыкает первую пятерку рейтинга Тульская область с показателем 10,4%.

«В Адыгее, Тульской и Челябинской областях наиболее заметно выросли обороты розничной торговли, а в Карачаево-Черкесии и Башкирии хороший рост наблюдался в сфере общественного питания»,— добавили исследователи.

В целом по стране потребительский спрос вырос на 6,4%, а средние потребительские расходы на душу населения в месяц — на 17% по сравнению с 2023 годом и составили 43,5 тысячи рублей. Из них 31,7 тысячи рублей ушли на покупку товаров, 9,8 тысячи — на оплату услуг, две тысячи — на питание в общественных местах.