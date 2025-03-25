Челябинцы увлекаются шитьем, вязанием, мозаикой и резьбой по дереву

Рукоделием чаще занимается молодежь и люди с высоким доходом

К самым популярным рукодельным хобби у челябинцев относятся шитье, вязание и работа по дереву. Первые два варианта досуга выбирают женщины, третий — мужчины, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито».

Более половины опрошенных челябинцев занимаются или занимались хендмейдом. Самыми популярными занятиями среди женщин стали шитье и вязание (55%), создание картин по номерам, алмазных мозаик и румбоксов (43%). Мужчины же предпочитают столярное мастерство и токарное дело (43%), а также ремонт своими силами (37%). Отмечается, что мужчины чаще, чем женщины, превращают свое хобби в источник дохода, продавая изготовленные товары.

Поделки ручной работы пользуются наибольшей популярностью среди молодежи (66%) и людей с высоким доходом (56%). Большинство опрошенных (63%) рассматривают рукоделие как способ снять стресс и улучшить настроение.

Что касается расходов на хобби, то большинство челябинцев (54%) покупают материалы в интернет-магазинах. При этом треть респондентов тратит от 500 до 1500 рублей в месяц, а четверть — до 3000 рублей.

Наиболее востребованными товарами ручной работы среди горожан стали косметика и натуральное мыло, сувениры, украшения, текстиль для дома и предметы декора. Кстати, декор для дома чаще покупают женщины. Мужчины, в свою очередь, затариваются сувенирами.