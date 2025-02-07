Челябинцы тратят на онлайн-покупки около 20 тысяч рублей

60% жителей города предпочитают шопинг в Интернете

Жители Челябинска ежемесячно тратят около 20 тысяч рублей на онлайн-покупки. 67% покупают в Интернете одежду и обувь, 49% — бытовую технику, 48% — товары для хобби, выяснили аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы».

Больше половины челябинцев (60%) предпочитают шопинг в Интернете, а 56% опрошенных совершили последнюю онлайн-покупку с помощью рекламы на классифайдах и маркетплейсах.

«Главным преимуществом онлайн-шопинга почти треть пользователей называют возможность сравнивать цены и находить лучшие предложения. Также онлайн-формат позволяет делать покупки в любое время, есть доступ к широкому ассортименту и опция доставки на дом», — комментирует руководитель бизнес-направления Lifestyle в Авито Никита Шашкевич.

Можно найти уникальные товары из разных уголков страны, которые представлены на площадке в единственном экземпляре. Это настоящие сокровища: хендмейд, винтаж, памятные вещи с историей, коллекции, уже не доступные в стоковых магазинах и ассортимент от звезд.

Чаще всего (43%) челябинцы совершают онлайн-покупки не более 1-2 раз в месяц. Практически треть челябинцев (31%) признались, что на финальное решение о покупке влияет онлайн-реклама. Более половины опрошенных из Челябинска (56%) указали, что в последний раз именно реклама на классифайдах и маркетплейсах помогла приобрести нужный товар. В то же время реклама в поисковых сервисах оказала влияние на 37% челябинцев, в социальных сетях и наружная реклама — по 31% опрошенных.

В среднем на онлайн-покупки челябинцы тратят около 20 тысяч рублей ежемесячно. По сравнению с другими городами-миллионниками, больше всего тратят жители Москвы — свыше 22 тысяч рублей в месяц.