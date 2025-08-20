Челябинцы тратят 6 тысяч рублей в месяц на онлайн‑покупки

За первое полугодие 2025 года спрос на такой шопинг вырос на 40%

Жители Челябинска в среднем тратят 6 000 рублей в месяц на покупку одежды, косметики, запчастей и другого через интернет. Горожане совершают такие покупки чуть чаще раза в неделю и готовы ждать свои заказы в среднем четыре дня, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито Доставка».

В 2024 году количество заказов с доставкой увеличилось на 53% по сравнению с предыдущим годом, а за первое полугодие 2025 года этот показатель вырос уже более чем на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. Среди наиболее востребованных товаров оказались одежда, запчасти, строительные материалы, товары для хобби и мебель.

Каждый второй опрошенный челябинец заказывает непродовольственные товары онлайн несколько раз в месяц и чаще. Более активны в таком шопинге женщины (55%), в то время как мужчины составляют 47%. Из опрошенных 13% делают заказы несколько раз в неделю, а 3% — даже несколько раз в день, это чаще всего встречается среди молодежи в возрасте 18—34 лет.

Женщины чаще выбирают косметику и средства гигиены (65%), одежду и аксессуары (63%), зоотовары (30%) и товары для детей (27%). Мужчины, в свою очередь, предпочитают заказывать товары для дома и ремонта (37%), электронику и бытовую технику (32%) и спортивные товары (17%).

Что касается расходов, то 31% челябинцев укладываются в 3 000 рублей в месяц, 24% тратят от 3 000 до 5 000 рублей, 36% — от 5 000 до 10 000 рублей, а 3% — от 10 000 до 20 000 рублей. Наибольшие суммы тратит молодежь в возрасте 25—34 лет — почти 8 000 рублей.

Что касается способов доставки, наиболее удобным для 67% респондентов является пункт выдачи заказов, так как это позволяет забрать товар в любое время, осмотреть и при необходимости вернуть на месте. Курьеров до двери предпочитают 16%, а постаматы — всего 3%. В плане сроков доставки 55% опрошенных согласны ждать 3—5 дней, в то время как 21% предпочитают более быструю доставку, за 1—2 дня.