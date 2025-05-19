Более трети работающих жителей УрФО задумываются о смене профессии. Сервис «Авито Работа» поделился с ИА «Первое областное» результатами исследования.
В Челябинской области, как и по всему Уралу, наиболее популярным направлением переподготовки становится сфера IT. 25% опрошенных уральцев хотели бы освоить IT-специальности, 24% — дизайн и проектирование, а 22% — административную работу. Интерес к обучению также проявляют 14% желающих освоить персональные услуги и 12% — финансы, логистику и HR.
Среди тех, кто уже задумался о смене профессии, наиболее часто это желание высказывают представители сферы обслуживания (общепит, розничная торговля), складские работники и сотрудники металлообрабатывающих предприятий. В то же время IT-специалисты, медики, работники автосервисов и сферы культуры пока не проявляют большого интереса к переквалификации.
Основная причина желания сменить профессию — стремление к более высокому заработку (43% опрошенных). Также респонденты указывают на неудовлетворенность текущим графиком работы, отсутствие перспектив карьерного роста и потерю интереса к своей специальности.
Для принятия решения о переходе на новую работу уральцам необходима психологическая готовность (34%), финансовая стабильность и поддержка близких (33%), а также прохождение обучающих курсов и получение практического опыта (по 29%).
41% опрошенных жителей УрФО узнают о курсах профессиональной переподготовки из рекламы на сайтах объявлений, что подтверждает растущую эффективность digital-маркетинга в этой сфере. Большинство желающих пройти обучение готовы потратить на курсы до 30 000 рублей.
Ранее ИА «Первое областное» писало, что, по прогнозу рынка труда на 2025 год, умеющие работать с искусственным интеллектом специалисты заменят людей без этого навыка. ИИ при этом не вытеснит человека.
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