В какие дни мая челябинцам выгодно брать отпуск

Увеличить доход можно только в определенные даты

Челябинцы стали чаще оформлять отпуск на майские праздники, желая получить оплату в виде отпускных за нерабочие дни. Мы выяснили, какие даты выбрать, чтобы увеличить свой доход.

«Как правило, отпуск в мае невыгоден. Если отпуск не попадает на выходные дни, то потери в деньгах будут ощутимыми. Из-за большого количества нерабочих дней стоимость одного рабочего дня в мае выше, чем, к примеру, в августе или сентябре», — пояснила бухгалтер Оксана Антипина.

По ее словам, более точно оценить «стоимость» отпуска в мае можно с учетом ряда факторов: по какому графику работает человек, какая система оплаты труда установлена в организации, на какие дни планируется взять отпуск.

«Мне некуда было пристроить три дня отпуска. Сам он поделен на две части по 14 дней, больше не получилось взять. Увидел в календере три дня между майскими праздничными выходными и взял эти дни», — говорит Константин.

Как раз можно и отдохнуть с шашлыками, и поработать в огороде, считает он. Сезон дачный начинается в мае, и удобно, что не надо возвращаться в город на три рабочих дня.

«С финансовой точки зрения брать отпуск в мае имеет смысл в том случае, если его часть придется на 2, 3, 4 и 8 мая. 1 и 9 мая это нерабочие праздничные дни, которые оплате не подлежат»,— советует бухгалтер.

Только в этом случае работник получит больше, чем если бы он работал в начале мая по обычному графику.